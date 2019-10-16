شكرا لقرائتكم كواليس وأسرار فايلر فى وديات الأهلي .. يرفض الجلوس على الدكة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبد المنعم الشهير بـ "بيره"، مدرب نادي الاعلاميين، العديد من الكواليس والأسرار الخفية التي لم يتحدث عنها أحد، خلال ودية الإعلاميين أمام النادي الأهلي، التى حسمها الأخير بهدف وحيد فى إطار الاستعداد لمواجهة الزمالك، قبل تأجيل مباراة القمة وعدم إقامتها السبت المقبل.



مدرب الإعلاميين

أكد مدرب الإعلاميين فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، له طقوس معينة خلال المباريات الودية، وهو ما كشفته مواجهة الفريقين خلال الساعات الماضية، أبرزها رفض المدرب السويسري التواجد فى مقاعد البدلاء خلال المباراة وتفضيله التواجد فى المدرجات.

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أضاف بيره أنه حرص على الاستفسار عن أسباب جلوس فايلر فى المدرجات خلال المباراة الودية، بالحديث مع المدرب السويسري عقب انتهاء اللقاء، ليؤكد له الأخير، أنه لا يفضل التواجد فى مقاعد البدلاء خلال الوديات لأنه تمنعه من رؤية الملعب واللاعبين بالشكل المطلوب، لذا يفضل التواجد فى المدرجات ومتابعة أى مباراة ودية من منطقة مرتفعة ليتمكن من رؤية كافة اللاعبين والحكم على مستواهم الفنى بأفضل شكل.

وشدد فايلر أنه تواجده فى المدرجات يجعله قادر على تقييم اللاعبين وتحديد مدي استيعاب كل لاعب للتعليمات الفنية وطريقة اللعب التى يرغب فى تنفيذها خلال المباريات الرسمية خلال مرحلة التجربة فى الوديات.

كما كشف بيرة أن مواجهته للنادي الأهلي وديا، جعلته يعرف بشكل أكبر طريقة اللعب المفضلة لفايلر، حيث يعتمد المدرب السويسري علي الأداء الجماعي وينصب تركيزه دائما علي تضييق المساحات والضغط علي الخصم في كل أجزاء الملعب مع إمكانية تعديل طريقة اللعب حسب مجريات المباراة وطريقه لعب المنافس