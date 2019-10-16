شكرا لقرائتكم إلقاء القبض على 4 بلغاريين بعد أحداث مباراة إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية البلغارية يوم الأربعاء إلقاء القبض على أربعة مشجعين إثر السلوك غير اللائق الذي شهدته المباراة التي خسرها المنتخب البلغاري على أرضه أمام ضيفه الإنجليزي يوم الاثنين ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات بدأت بشأن أحداث المباراة، وذلك دون الكشف عن تفاصيل بشأن المشجعين المحتجزين. وكانت المباراة قد شهدت توجيه إساءات عنصرية من قبل الجماهير البلغارية، استهدفت لاعبي المنتخب الإنجليزي، وهو ما تسبب بتقديم بوريسلاف ميهايلوف يوم الثلاثاء باستقالته من منصب رئيس الاتحاد البلغاري، وذلك بعد موجة من الانتقادات الحادة.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ"، أن لقطات من التسجيلات التليفزيونية أظهرت مجموعة من المشجعين يرتدون أقنعة سوداء ويرددون هتافات مسيئة للاعبي المنتخب الإنجليزي، ومن جانبه، بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقات بشأن أحداث المباراة.