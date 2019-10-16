شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الإماراتى يصل الإسماعيلية 21 أكتوبر لمواجهة الدراويش بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد نادى الجزيرة الإماراتى يوم 21 أكتوبر الجارى، موعداً لوصوله للإسماعيلية، تمهيداً لمواجهة الدراويش يوم 23 أكتوبر فى ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الإسماعيلى قد نال بطاقة العبور لهذا الدور بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى ذهاباً برباعية مقابل هدفين وإياباً بالخسارة بهدف دون رد ويبدأ مسئولو الإسماعيلى خلال الساعات المقبلة مُخاطبة الجهات الأمنية لحضورعشرة آلاف مُشجع مباراة الفريق أمام بطل الإمارات المُرتقبة فى البطولة العربية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى الممتاز.