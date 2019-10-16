فرج عامر: الاعتراض على تأجيل القمة لا يعنى عدم التزامنا بجدول الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة أن اعتراضه على تأجيل مباراة القمة لا يعنى عدم التزامه بجدول مباريات بطولة الدورى، ورغبته فى نجاح منظومة كرة القدم خاصة الدورى العام المصرى.

كان اتحاد الكرة قد قرر تأجيل مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى لأسباب أمنية.

ونشر فرج عامر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر "اعتراضنا على تأجيل مباراة القمة، لا يعنى عدم التزامنا بجدول الدورى ورغبتنا فى نجاح منظومة كرة القدم خاصة الدورى العام المصرى".

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وسبق لفرج عامر أن قال فى تصريحات تليفزيونية "يجب أن تؤجل مباريات الجولة الرابعة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وذلك بعد تأجيل مباراة القمة"، وأشار رئيس سموحة، إلى أن فريقه يعانى من ظروف صعبة خاصة بعد إصابة فوزى الحناوى وبعض اللاعبين، مؤكداً أنه سوف يرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة اليوم، لطلب تأجيل مباراة بيراميدز.