شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى لـ"تايم سبورت": الإسماعيلى يفتش عن صفقتين قبل ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى أن ناديه يكثف جهوده لتدعيم مركزى الظهير الأيسر ورأس الحربة فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وقال المنياوى، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، مع الإعلامية ميرهان عمرو: " لدينا عجز واضح فى مركزى رأس الحربة والظهير الأيسر ونحاول البحث عن عناصر مميزة سواء داخل مصر أو خارجها لتدعيم الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى: "همام طارق سيعود من العراق اليوم وينتظم فى التدريبات غداً، بينما انتظم باهر المحمدى لاعب منتخب مصر، وظهر بشكل مميز استعداداًَ لمواجهة حرس الحدود لتبدو صفوف الدراويش مكتملة باستنثناء الثنائى إبراهيم أبو اليزيد ومحمد صادق اللذان يغيبان عن اللقاء بفعل الإصابة".

Advertisements

وتابع صبرى المنياوى: "ميودراج تجمعه علاقة حب كبيرة باللاعبين ويملك رؤية جيدة لسابق درايته الكبيرة بالفرق العربية أثناء فترات عمله السابقة".

وفاز الدراويش فى الجولة الأولى للمسابقة على الجونة بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتلقى الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثانية للمسابقة ثم فاز على وادى دجلة بهدف دون رد .

ويستضيف الإسماعيلى منافسه حرس الحدود فى الثامنة مساء الجمعة باستاد الإسماعيلية فى رابع جولات مسابقة الدورى الممتاز.