محمد الصباحى حكما لبيراميدز وسموحة.. ومعروف للمقاصة والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال الغندور أسماء حكام مباريات الغد ضمن الأسبوع الرابع للدورى الممتاز على النحو التالى: إف سى مصر والجونة : عبد العزيز السيد ويعاونه رجب محمد ونور سعيد .. وأحمد عبد السميع حكما رابعا. انبى والانتاج الحربى : محمود بسيونى ويعاونه عمر فتحى وهشام طلب ..وعمرو الشناوى حكما رابعا. Advertisements المقاصة والمصرى : محمد معروف ويعاونه هانى خيرى وعدى عيد ..ومحمد عمارة حكما رابعا. بيراميدز وسموحة : محمد الصباحى ويعاونه محمود أبو الرجال و أحمد عبد الغنى .. وأحمد صالح حكما رابعا.

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