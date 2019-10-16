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37 لاعبا ولاعبة يشاركون ببطولة العالم للكاراتيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، غدا الخميس، منافسات بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب تحت 21 سنة، التى تقام بتشيلى فى الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجارى، بمشاركة المنتخبات الوطنية.

وتشارك مصر فى البطولة بقائمة تضم 37 لاعبا ولاعبة، بخلاف 4 حكام، و8 مدربين، وإداريين، وطبيب.

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ومن المقرر أن يرافق البعثة محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه، وحسام عجور رئيسا للبعثة، بالإضافة إلى مدير فنى الكوميتيه.

كان اتحاد الكاراتيه قد عقد جلسة استماع جمعت جيانا فاروق وهانى قشطة، ورئيس الاتحاد لإنهاء أزمة جيانا فاروق لاعبة المنتخب الوطنى الأول مع هانى قشطة مدرب منتخب السيدات، والتى شهدتها بطولة الجائزة الكبرى التى أقيمت بروسيا مؤخراً.

وجاءت قائمة المنتخب فى بطولة العالم التى ستنطلق غدا وفقا للجدول التالى:


قائمة الكاراتيه فى بطولة العالم
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