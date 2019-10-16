شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات اليد تعتمد نتائج المنافسات فى اجتماع الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم إجتماعا فى الحادية عشر صباح الثلاثاء المقبل، من أجل إعتماد نتائج المنافسات التي أقيمت حتى تاريخه.

كما يشهد الاجتماع توزيع المهام على أعضاء اللجنة بعد تشكيلها الجديد و عرض إجراءات مراسم قرعة بطولات الكئوس رجال وسيدات و المراحل السنية المختلفة التى ستقام عقب الإجتماع مباشرة .

كانت لجنة المسابقات قد أعلنت مسبقا عن تأجيل موعد قرعة بطولات الكأس للمراحل السنية المختلفة إلى يوم 22 أكتوبر الجارى، بدلا من يوم 19 من نفس الشهر، للموسم المحلى 2019 / 2020.

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ومن المقرر أن تقام القرعة على صعيد الرجال ومواليد 2000 / 2002، كأس مصر 2002 / 2003، ومواليد 2004 / 2005، وكأس مصر مواليد 2006.

كما تقام القرعة على صعيد السيدات والشابات مواليد 2000 / 2001، ومسابقة 2002 / 2003 ومرحلة 2004 / 2005، فضلا عى الناشئات مواليد 2006 .

من جانبه أكد سعيد عبد المنعم إجراء مراسم القرعة فى مقر الأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضية باستاد القاهرة بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المنافسات.