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وفد من المصرى البورسعيدى فى سيشل 24 نوفمبر استعدادا للكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه وفد من النادى المصرى البورسعيدى إلى سيشل 24 نوفمبر المقبل، للاستقرار على الترتيبات النهائية لاستقبال الفريق الأول لكرة القدم، الذى سيخوض مباراة مع كوت دى اور بطل سيشل يوم 29 نوفمبر ضمن مباريات دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية الأفريقية.

الوفد يضم كلا من على الطرابيلى أمين الصندوق ورئيس البعثة، وياسر سالم مدير الكرة بالفريق، وياسر عزت مدرب الفريق، وذلك لاختيار فندق الإقامة وملعب التدريب والقاء نظرة على مطعم الفندق وملعب المباراة، والاستقرار على كل ترتيبات استقبال الفريق.

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وتم تحديد يوم 27 نوفمبر موعدا مبدئيا لسفر الفريق الأول بالمصرى إلى سيشل، على أن يخوض تدريبين قبل المباراة.

كان فريق المصرى قد تأهل لدور الـ 32 مكرر فى الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تغلب على ماليندى بطل زنجبار بنتيجة بنتيجة 7 / 2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.

يذكر أن المصرى سيلتقى غدا مع فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الأسبوع الـ 4 للدورى، ويحتل الفريق البورسعيدى المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خاضها فى الدورى.

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