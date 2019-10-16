شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يفوز بجائزتين فى مسابقة التميز الصحفى بوزارة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مسئولو وزارة الشباب والرياضة نتائج مسابقة التميز لشباب الصحفيين والإعلاميين فى مجال الشباب والرياضة، بعدما انتهت لجان التحكيم، والتى ضمت قامات صحفية كبيرة، من تقييم كل الأعمال المشاركة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت أول مسابقة لشباب الصحفيين والإعلاميين تحت سن 40 عاما فى سابقة هى الأولى من نوعها، والتى أسفرت عن فوز ”الخليج 365” بجائزتين بالمسابقة، الأولى للزميل حسن السعدنى من القسم الرياضى بـ"الخليج 365" بالمركز الثانى فى فرع الصحافة الرياضية عن موضوع نشر بعنوان "دورى الكنائس"، والثانية للزميل حسن محمد بجائزة المركز الثانى أيضاً من قسم التصوير فى فرع أفضل صورة رياضية.

وجاءت نتائج المسابقة كالتالى: فى فرع صحافة الشباب .. فاز بالمركز الأول الزميل أحمد طنطاوى من مجلة أكتوبر عن موضوع بعنوان "الموهوبون فى مصر"، وحصلت الزميلة فاطمة قنديل من مجلة المصور على المركز الثانى عن موضوع بعنوان "مديرات مراكز الشباب خلية نحل فى قرى مصر" فيما حصلت الزميلة دعاء عبد العزيز من مجلة أكتوبر على المركز الثالث بموضوع بعنوان "مشروعات الشباب كلمة السر فى نجاح الاستثمار".

وشهد فرع الصحافة الرياضية العديد من الأعمال المتميزة والمنافسة القوية حيث فاز الزميل محمد مصطفى من موقع مصراوى بالمركز الأول عن موضوع بعنوان "حلم صلاح الضائع.. آلاف اللاعبين ضحية الاستثمار الوهمى"، ونال الزميل حسن السعدنى من جريدة الخليج 365 المركز الثانى بموضوع بعنوان "دورى الكنائس"، فيما حصل الزميل محمد وردة من جريدة فيتو على المركز الثالث بموضوع بعنوان "الاعيب مافيا الطب الرياضى".

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وفى فرع الإعلام التليفزيونى فاز الزميل أحمد عبد الهادى من قناة ltc بالمركز الأول فى مسابقة أفضل مقدم برامج شاب، ونال الزميل أمير هشام من قناة الأهلى المركز الثانى، فيما حصل الزميل فتح الله زيدان من قناة نايل سبورت على المركز الثالث.

وفى مسابقة أفضل مراسل شاب فاز الزميل حسن غنيمة مراسل قناة أون سبورت على المركز الأول عن تغطيته لكأس العالم 2018، ونال الزميل محمد طه من قناة تايم سبورت المركز الثانى عن تغطيته لبطولة كأس الأمم الأفريقية بمصر، فيما حصل الزميل كريم أبو حسين من قناة أبو ظبى الرياضية على المركز الثالث عن تقرير متميز مع مشجع الكرة فاقد نعمة البصر.

وفى فرع الإعلام الأفريقى وهى الجائزة التى تواكبت مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى إلى جانب تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 فقد فاز بالمركز الأول الزميلة أداه وارنجا من كينيا وذهب المركز الثانى لديفيد اوكو من نيجيريا والمركز الثالث لبودى عمر من الجزائر.

ومن المقرر أن يحصل كل فائز على مكافأة مالية قيمة إلى جانب أوسكار المسابقة وفقا للائحة الجائزة.