شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة محمود متولى لتدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمود متولى مدافع الأهلى إلى التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجى الأسبوع المقبل بعدما ينهى اللاعب فى الوقت الحالى الجزء الأخير من برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية.

كان رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قد عقد جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على مستجدات تأهيل اللاعب وموعد إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية.

وينفذ محمود متولى فى الوقت الحالى تدريبات بدنية وتأهيلية فى الملعب، تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى للفريق وطارق عبد العزيز أخصائى التأهيل الذى يشرف على برنامج تأهيل مدافع الفريق.

يذكر أن محمود متولى تعرض للإصابة فى مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى حسمها الأهلى لصالحه 3-2 وتوج على إثرها بكأس السوبر المحلى للمرة 11 فى تاريخه.