إف سى مصر يرفض تأجيل مباراة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض نادى إف سى مصر تأجيل مباراة فريقه أمام الجونة، المقرر لها غدا ضمن مباريات الأسبوع الـ4 للدورى.
وأكد عبد الناصر محمد المدير الفنى للفريق أنه يتمسك بإقامة المباراة فى موعدها المحدد مسبقا، رافضا محاولات فريق الجونة تأجيل المباراة، مضيفا أنه يتمسك بكل المواعيد المعلنة لمباريات فريقه من جانب اتحاد الكرة.
كان نادر شوقى مدير الشركة المسئولة عن إدارة نادى الجونة قد صرح أمس برغبة ناديه فى تأجيل مباراة إف سى مصر، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلى والزمالك التى كان مقررا لها السبت المقبل إلى أجل غير مسمى.
من ناحية أخرى عقد عبد الناصر محمد جلسة مع لاعبيه قبل مباراة الغد، طالبهم خلالها بنسيان مباراة الزمالك الماضية، والتى حقق فيها الفريق التعادل بهدف لمثله، مؤكدا لهم أن الفريق يمتلك نقطتين فقط فى جدول الدورى، وأن مباراة الزمالك أسفرت عن حصول الفريق على نقطة واحدة فقط، وليست نهاية الدورى.
ويعلن عبد الناصر محمد قائمة فريقه لخوض مباراة الجونة غدا، عقب المران المسائى اليوم، وإن كان الفريق يدخل المباراة دون غيابات مما يضع الجهاز الفنى فى حيرة قبل إعلان أسماء الـ 18 لاعبا الذين سيخوضوا مباراة الجونة.
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