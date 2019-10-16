النجم الإنجليزي السابق بول جاسكوين يقدم أغرب تبرير للمحكمة بعد اتهامه بالتحرش

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أدلى بول جاسكوين، أسطورة كرة القدم الإنجليزية السابق، بأقواله في ثاني أيام محاكمته بتهمة التورط في اعتداء جنسي، إلا أنه قد أغرب تبرير للتهمة المشينة التي تلاحقه أمام القضاء.

وبحسب “سكاي نيوز”، فإن اللاعب السابق، البالغ من العمر 52 عاما، يواجه تهمة التورط في اعتداء جنسي في محطة قطارات “درهام” العام الماضي.

بول جاسكوين، لاعب توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد سابقا، تم القبض عليه في محطة قطارات درهام في أغسطس 2018، قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق، مع مواصلة الشرطة التحقيق في الواقعة.

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اللاعب الدولي السابق ألقي القبض عليه من طرف الشرطة بعدما قبّل فتاة دون رغبتها، إلا أنه قال إنه فعل ذلك بهدف حمايتها.. وفي محاولة منه لتبرير فعلته، ذكر أمام المحكمة أن شخصا ما في القطار وصف المرأة -الضحية- بأنها سمينة وقبيحة.

وأضاف: لقد ذهبت وجلست بجانبها وقلت لها قبل تقبيلها: انظري، أنت لست سمينة وقبيحة، أنت جميلة في داخلك.. فعلت ذلك لأنني كنت أريد أن أحميها وأجعلها تشعر بالراحة.

نجم الكرة الإنجليزية نفى تهمة الاعتداء الجنسي، وقال: إنه لا يعتبر القبلة تحرشا.

يشار إلى أن جاسكوين كان قد شارك مع المنتخب الإنجليزي في 57 مباراة، خلال الفترة بين عامي 1988 و1998، لكنه خاض رحلات علاجية طويلة من إدمان الكحول والمخدرات.