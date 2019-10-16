جورجينا تهنئ كريستيانو رونالدو على طريقة جيمس بوند

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هنأت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، بطريقتها الخاصة خطيبها البرتغالي كريستيانو رونالدو، على الإنجاز التاريخي الذي حققه خلال لقاء منتخب بلاده أمام أوكرانيا (1-2) ضمن تصفيات “يورو 2020”.

كريستيانو رونالدو صاحب الـ 34 عاما، دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بوصوله إلى الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية، عقب تسجيله هدف بلاده الوحيد من ضربة جزاء، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة الأوكرانية كييف.

إنجاز أفضل لاعب في العالم خمس مرات، تصدر وسائل إعلام مختلفة، إضافة إلى تلقيه الكثير من رسائل التهنئة من عدة نجوم في عالم كرة القدم وخارجه.

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خطيبة اللاعب جورجينا رودريغيز صاحبة 25 عاما، فضلت تهنئة “صاروخ ماديرا” بطريقتها الخاصة للتعبير عن سعادتها الكبيرة بإنجاز النجم البرتغالي.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن خطيبة رونالدو لجأت إلى سلسة الأفلام الشهيرة جيمس بوند “العميل 007”، لتهنئة كريستيانو بوصوله إلى الهدف رقم 700، عبر نشرها صورة على خاصة الـ “ستوري” على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

رونالدو يظهر في الصورة على شكل جيمس بوند ببدلة سوداء، ويحمل مسدسا موجها إلى الأعلى ويتوسط الصورة العدد 700 في إشارة إلى إنجاز الدون.. أما في أسفل الصورة، فهناك شعار الأندية التي لعب لها كريستيانو رونالدو، وكذلك عدد الأهداف التي سجلها مع هذه الأندية، فضلا عن المنتخب البرتغالي.

رونالدو أصبح سادس لاعب يحرز 700 هدف أو أكثر في تاريخ الساحرة المستديرة، بعد كل من، جوزيف بيتسان (النمسا، تشيكوسلوفاكيا)، والثنائي البرازيلي بيليه وروماريو، والألماني غيرد مولر والهنغاري فيرينتس بوشكاش.