روبرتو باجيو: طلبت من والدتي أن تقتلني

رنا صلاح الدين - كشف النجم الإيطالي روبرتو باجيو، أحد أساطير كرة القدم الإيطالية، أنه طلب من والدته أن تقتله، وذلك بعدما تعرض لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمني، وإجراء جراحه تضمنت 200 غرزة.

أسطورة الكرة الإيطالية أكد خلال مشاركته في مهرجان الرياضة الذي نظمته صحيفة “لا جازيتا ديللو سبورت” الإيطالية بمدينة ترينتو شمال إيطاليا، أنه تعايش مع الألم على مدار مسيرته، مؤكدا أن الإصابة الأولى أثرت فيه كثيرا.

باجيو قال في تصريحاته: طلبت من أمي في تلك الفترة أن تقتلني، قلت لها أمي، إذا كنت تحبيني، فاقتليني، وذلك في إشارة لإصابته في مايو 1985 بعد فترة قليلة من انتقاله لصفوف فيورنتينا قادما من فيتشنزا.

صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في 1993، أضاف أن هذه الإصابة الخطيرة تطلبت الخضوع لعملية جراحية معقدة، في فترة لم يمتلك الطب فيها نفس موارد وإمكانيات اليوم، وتثقيب عظم الساق وإجراء 200 غرزة.

Advertisements

صاحب الـ52 عاما يرى أن هذه كانت البداية لسلسلة من الإصابات المتتالية في غضروف الركبة، ثم في وتر الركبة اليمنى، ثم قطع جديد في الرباط الصليبي، وهذه المرة في الركبة اليسرى في 2002 عندما كان يلعب مع بريشيا.

وصيف بطل العالم مع “الأزوري” في 1994 بالولايات المتحدة، أبدى امتنانه الشديد بشكل خاص لجماهير فيورنتينا التي كانت داعمة له بشكل مستمر رغم فترات غيابه الطويلة بسبب الإصابات.

باجيو على مدار مسيرته الكبيرة والطويلة في الدوري الإيطالي المعروف بـ”السيري آ”، شارك في نحو 600 مباراة مع أندية فيورنتينا ويوفنتوس وميلان وبولونيا وإنتر وبريشيا على الترتيب، وسجل 275 هدفا.. كما ارتدى قميص المنتخب الإيطالي في 56 مباراة دولية سجل خلالها 27 هدفا.