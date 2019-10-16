بدر هاري يعلق على فيديو لمدرب ملاكمة يكيل اللكمات لفتاة بشكل متوحش.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أبدى الملاكم المغربي بدر هاري، صدمته من مقطع فيديو قد انتشر بصورة كبيرة، لمدرب ملاكمة وهو يضرب فتاة خلال التدريبات بطريقة وحشية معبرا عن صدمته ودهشته من الطريقة التي تعامل بها المدرب مع الفتاة.

مقطع الفيديو الذي يظهر تعنيف أحد مدربي رياضة “المواي تاي” لفتاة متدربة في إحدى القاعات الرياضية، كان قد اثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

المدرب يظهر في أحد الأندية الرياضية، وهو يوجه لكمات عنيفة لوجه إحدى المتدربات، والتي لم تبد أي مقاومة أمام اللكمات باستثناء محاولات يائسة لتغطية وجهها.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بمعاقبة المدرب المتهور، بسبب تماديه في تعنيف الفتاة المتدربة، بالإضافة إلى استعراضه عضلاته على شابة بدون وقاية.

بدر هاري قال في تدوينة له تفاعلا مع الفيديو: لقد صدمت بشكل خاص من هذا الفيديو الذي يظهر رجلا بدون وعي وهو يعنف فتاة صغيرة، هذه ليست رياضة هذه ليست “كيك بوكسينغ”، لا ينبغي أن يحدث هذا المشهد المروع ولا أستطيع أن لا أتفاعل مع الموقف.. هذا الموقف غير المسئول لا يجب السماح به في الصالات الرياضية.

وسائل إعلام مغربية نقلت عن مصدر مسئول في الاتحاد المغربي لرياضات “الكيك بوكسينغ والمواي تاي” والرياضات المماثلة، أن الاتحاد قرر فتح تحقيق في ملابسات هذا الفيديو، حيث باشر اتصالاته من أجل التعرف على هوية المدرب، وملابسات تصوير الفيديو، وذلك من أجل اتخاذ القرارات العقابية.