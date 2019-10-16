أرسين فينجر: قررت الاستمرار في علاقتي الغرامية وقصة حبي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني السابق لفريق أرسنال الإنجليزي، أنه رفض عدة عروض من ريال مدريد الإسباني خلال فترة تواجده مع أرسنال.

فينجر قال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة “بي إن سبورتس”: قد يكون هناك ندم لأنني ضحيت بإمكانية الفوز مقابل الولاء، أو الرغبة الشديدة في بناء النادي والتأثير الذي امتلكه هناك.

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مدرب أرسنال السابق أضاف: يؤسفني أنني ربما ضحيت قليلاً بفرصة الفوز بالألقاب بسبب ولائي لأرسنال، فوقتها شعرت أنني في المكان المثالي بالنسبة لي، وأنه لماذا أغير، وربما وجدت نفسي على مقاعد بدلاء أرسنال أكثر من أي مكان آخر، وهذا هو السبب في أنني رفضت ريال مدريد عدة مرات.

فينجر تابع: كانت هناك علاقة غرامية مع “الجانرز”، رغم أنني ربما كنت سأربح المزيد من الألقاب في أي مكان آخر.. قررت أن أستمر في قصة حبي مع أرسنال.

يشار إلى أن فينجر تولى الإدارة الفنية لأرسنال في الفترة من 1996 وحتى 2018 وحصد معه لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات منها مرة بلا هزيمة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات والدرع الخيرية 7 مرات.. كما قاد الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006 لكنه خسر من برشلونة.