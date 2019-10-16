ميسي على موعد مع جائزة تاريخية جديدة

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يتسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، اليوم الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا للموسم الماضي، للمرة السادسة في مشواره، في يوم سيحتفل به بشكل خاص.
وسجل "البرغوث" 36 هدفًا مع برشلونة في الليجا الموسم الماضي، ليستحوذ على الجائزة للمرة الثالثة تواليًا، والسادسة في مشواره.
وتفوق ميسي، الحائز هذا العام على جائزة "الأفضل" من الفيفا هذا العام، على الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الذي سجل 33 هدفًا، والإيطالي فابيو كوالياريلا، الذي سجل 26 هدفًا.
ويمتلك ميسي، 32 عامًا، أيضًا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالجائزة "6 مرات"، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو "4 مرات".
ويتوافق نفس اليوم مع أول مباراة رسمية يخوضها ميسي بقميص الفريق الأول لبرشلونة، عندما كان عمره 17 عاما، قبل 15 عامًا، وتحديدًا حينما نزل بديلاً للبرتغالي ديكو (ق 82) يوم 16 أكتوبر 2004 في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، في عهد المدرب الهولندي فرانك ريكارد، وكان يرتدي حينها القميص رقم 30.
ومنذ ذلك الحين سطر ميسي تاريخا من ذهب وأصبح من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ36 لقبًا وسجل 419 هدفًا في الليجا، و112 في دوري أبطال أوروبا، و68 مع التانجو، ليحرز في الإجمالي 671 هدفا في 823 مباراة.
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