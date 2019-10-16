شكرا لقرائتكم خبر عن كاسميرو جاهز للمشاركة أمام مايوركا بعد قرار المحكمة الرياضية والان مع التفاصيل

أعلنت المحكمة الرياضية الإسبانية عن الموافقة على الاستئناف المقدم من طرف نادي ريال مدريد بشأن البطاقة الصفراء التي حصل عليها كاسيميرو في مباراة فياريال.

وكان كاسيميرو لاعب وسط الفريق قد تلقى بطاقة صفراء خلال مباراة فياريال في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

كاسيميرو جاهز لمايوركا ولا قلق من الكلاسيكو

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية، أن النجم البرازيلي جاهز لمواجهة مايوركا في الليجا، ولا يوجد أي قلق من ناحية الحصول على بطاقة صفراء تحرمه من المشاركة في الكلاسيكو، بعد قرار المحكمة الرياضية، ويصبح في رصيد اللاعب ثلاث بطاقات صفراء فقط.

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كاسيميرو ورقة رابحة مع زيدان

حيث يعد كارلوس كاسيميرو، من الأوراق الرابحة للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، كأكثر اللاعبين مشاركة في جميع المباريات هذا الموسم، بإستثناء مباراة ليفانتي والتي خرج منها كبديل في الدقيقة 60.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويواجه ريال مدريد نظيرة ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل الذهاب للكامب نو لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو المنتظر.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.