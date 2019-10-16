الامارات | يوم أسطوري في حياة ليونيل ميسي تعرف إليه

شكرا لقرائتكم خبر عن يوم أسطوري في حياة ليونيل ميسي تعرف إليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتزامن تسلم مهاجم برشلونة وهدافه التاريخي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الأربعاء، بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في قارة أوروبا للموسم الماضي (2018-2019)، مع حدث خاص في مسيرة "البرغوث" وذلك باحتفاله بالذكرى الـ 15 على ظهوره الأول تاريخياً بقميص نادية الكتالوني، حين ارتدى ميسي في الـ 16 من أكتوبر عام 2004 قميص رقم "30" ودفع به من قبل المدرب الهولندي فرانك ريكارد في الدقيقة 82 للنزول أرض الملعب كبديلاً للبرتغالي ديكو.

ويتسلم ميسي الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته الاحترافية منذ فوزه بها للمرة الأولى موسم "2009-2010"، بعد أن سجل "البرغوث" في الموسم الماضي إجمالي 36 هدفاً مع فريقه الدوري الإسباني، كما تعد الجائزة الثالثة له على التوالي.

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وتفوق ميسي الحائز هذا العام على جائزة "الأفضل من فيفا" للمرة السادسة على ىكل من الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الذي سجل 33 هدفاً، والإيطالي فابيو كوالياريلا لاعب فريق سامبدوريا والذي سجل 26 هدفاً.

وبالعودة لاحتفاله بالظهور الأول له بقميص برشلونة، سطر ميسي تاريخاً من الذهبي، وأصبح من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم، حيث توج بـ 36 لقباً، وسجل 419 في الليغا، و112 في دوري أبطال أوروبا، و68 هدفاً مع منتخب بلاده، ليحرز في الإجمالي 671 هدفاً في 823 مباراة، كما فرض ميسي أحقيته كأفضل لاعبي العالم وهو ما تؤكده تسلمه اليوم لجائزته السادسة كأفضل هداف أوروبا، مقابل اكتفاء منافسه الأبرز البرتغالي كريستانو رونالدو بالفوز بالجائزة لأربعة مرات.