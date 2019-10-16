رابطة الدوري الإسباني تطلب نقل مباراة برشلونة وريال مدريد بسبب احتجاجات قطالونيا

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
طلبت رابطة الدوري الإسباني من الاتحاد الوطني لكرة القدم نقل مباراة القمة بين برشلونة وريال مدريد المرتقبة هذا الشهر إلى العاصمة مدريد بسبب الاحتجاجات المتزايدة والتوتر السياسي في قطالونيا.
وحُكم بسجن تسعة من زعماء الانفصاليين في الإقليم ما بين تسع و13 سنة يوم الاثنين الماضي بتهمة التحريض على التمرد لدورهم في محاولة الإقليم الفاشلة للاستقلال عام 2017 مما أدى إلى وقوع احتجاجات واشتباكات.
ومن المنتظر إقامة المباراة يوم 26 من الشهر الجاري في استاد كامب نو مقر برشلونة لكن الرابطة طلبت نقله إلى سانتياجو برنابيو ملعب ريال مدريد بسبب الوضع المتوتر.
والمباراة الثانية بينهما هذا الموسم محددة في مدريد في مارس العام المقبل.
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