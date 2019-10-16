يوفنتوس يستعيد بياتسا بعد قطع في الرباط الصليبي

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الأربعاء 16 أكتوبر 2019
بياتسا
يعود الدولي الكرواتي ماركو بياتسا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، إلى صفوف الفريق في يناير المقبل، بعد الأصابة التي تعرض لها في مارس الماضي.
بياتسا يتعرض لقطع في الرباط الصليبي
وكان بياتسا قد تعرض لأصابة في قطع بالرباط الصليبي وتمزق في غضروف الركبة في شهر مارس الماضي، عندما كان معاراً إلى فيرونتينا من البيانكونيري.
صراع إيطالي لضم اللاعب
وأفادت صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أن أندية وسامبدوريا وبولونيا ووجنوى وكالياري، يرغبان في ضم النجم الكرواتي، وأن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، لا يرغب في اللاعب في الفترة المقبلة.
يذكر أن بياتسا كان قد إنضم إلى يوفنتوس في صيف 2016، قادماً من نادي دينامو زغرب، بعد التألق اللافت في بطولة يورو آنذاك.
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