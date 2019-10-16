إيكاردي يتحدث عن الإنتر ويتوقع تألق لوكاكو

تحدث الأرحنتيني مارو إيكاردي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن فريقة السابق إنتر ميلان الإيطالي، خلال تصريحاته لصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية.
إيكاردي يرحل عن الأنتر
وكان النجم الأرجنتيني قد رحل عن النيرازوري، في الصيف الماضي إلى نادي باريس سان جيرمان موسم واحد على سبيل الأعارة، بعد قرار المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي بتجميد اللاعب ورحيله عن الفريق.
وقال إيكاردي للصحيفة الإيطالية:"جماهير سان جيرمان رحبوا بي بشدة عندما أتيت إلى هنا، رغم توقعي بعدم الدعم لي من قبل الجماهير".
وواصل النجم الأرجنتيني:"قدمت مستوى جيد للعاية أمام ريال مدريد قبل أن أصيب، وأنا الأن بخير بعد الجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات".
وعن البلجيكي روميلو لوكاكو، أكد إيكاردي، أن اللاعب يقدم مستوى جيد حتى الأن مع النادي الإيطالي، وسجل العديد من الأهداف الحاسمة، هو الأن مستقر مع الفريق، وليس من السهل أن يلعب أي شخص في إيطاليا".
وتمني مارو إيكاردي التوفيق للنيرازوري، وأن الفريق سوف يحقق العديد من الألقاب هذا الموسم.
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