محمود متولى يعود لتدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل...

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جدة - عمرو شويل ينتظم محمود متولي مدافع الأهلي بالتدريبات الجماعية للأحمر بشكل تدريجي الأسبوع القادم بعدما ينفذ اللاعب في الوقت الحالي الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. يشار إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق قد عقد جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للوقوف على مستجدات تأهيل اللاعب وموعد إعلان جاهزيته للعودة إلى التدريبات الجماعية. محمود متولي ينفذ تدريبات بدنية وتأهيلية في الملعب تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل الذي يشرف علي برنامج تأهيل مدافع الفريق. الجدير بالذكر أن محمود متولي تعرض للإصابة في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك التي حسمها الأهلي لصالحه 3-2 وتوج علي إثرها بكأس السوبر المحلي للمرة 11 في تاريخه.

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