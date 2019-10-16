شكرا لقرائتكم محمود متولى يعود لتدريبات الأهلي الجماعية الأسبوع المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
محمود متولي ينفذ تدريبات بدنية وتأهيلية في الملعب تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق وطارق عبد العزيز أخصائي التأهيل الذي يشرف علي برنامج تأهيل مدافع الفريق.
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