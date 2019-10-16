شكرا لقرائتكم احجز تذكرتك في بطولة العالم للاسكواش في الأهرامات عبر "تذكرتي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق بطولة العالم للاسكواش للسيدات والتي تسضيفها أهرامات الجيزة خلال الفترة 24 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار .

وتقام على هامش بطولة العالم بطولة أخرى للرجال تصنف بالفئة البلاتينية وتقد قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالى 185 ألف دولار .

ويتم حجز تذاكر البطولتين عبر تطبيق تذكرتي، والذي حقق نجاحا واسعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار التي نظمتها مصر خلال العام الجاري.

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وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.

وتسعى نور الشربينى لاستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذى انتزعته منها رنيم الوليلى فى ديسمبر الماضي، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا.