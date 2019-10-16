شكرا لقرائتكم احجز تذكرتك في بطولة العالم للاسكواش في الأهرامات عبر "تذكرتي"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتم حجز تذاكر البطولتين عبر تطبيق تذكرتي، والذي حقق نجاحا واسعا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار التي نظمتها مصر خلال العام الجاري.
وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.
وتسعى نور الشربينى لاستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذى انتزعته منها رنيم الوليلى فى ديسمبر الماضي، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا.
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