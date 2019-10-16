شكرا لقرائتكم وفد من المصري يتوجه إلى سيشل 24 نوفمبر استعدادا للكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويضم الوفد كل من علي الطرابيلي أمين الصندوق ورئيس البعثة ، وياسر سالم مدير الكرة بالفريق ، وياسر عزت مدرب الفريق، وذلك لإختيار فندق الإقامة وملعب التدريب والقاء نظرة علي مطعم الفندق وملعب المباراة، والاستقرار علي كافة ترتيبات استقبال الفريق.
وتم تحديد يوم 27 نوفمبر كموعدا مبدئيا لسفر الفريق الأول بالمصري إلي سيشل، علي أن يخوض تدريبين قبل المباراة.
يذكر أن المصري سيلتقي غدا مع فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الأسبوع الـ 4 للدوري، ويحتل الفريق البورسعيدي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 3 مباريات خاضها في الدوري.
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