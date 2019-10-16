شكرا لقرائتكم شيكابالا ينتظر خبر سعيد خلال أيام.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد أحد المقربين من شيكابالا، أن اللاعب يمر بحالة من السعادة بسبب المولود المنتظر قدومه خلال أيام.
شيكابالا يخضع حاليا لفترة تأهيل بسبب الإصابة العضلية التى عرض لها مؤخرا ،و تتضاءل فرص مشاركة شيكابالا فى مواجهة المقاولون بالدورى و المحدد لها السبت المقبل بعد تأجيل لقاء الأهلى بالدوري.
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