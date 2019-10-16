شكرا لقرائتكم شيكابالا ينتظر خبر سعيد خلال أيام.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد أحد المقربين من شيكابالا، أن اللاعب يمر بحالة من السعادة بسبب المولود المنتظر قدومه خلال أيام.

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شيكابالا يخضع حاليا لفترة تأهيل بسبب الإصابة العضلية التى عرض لها مؤخرا ،و تتضاءل فرص مشاركة شيكابالا فى مواجهة المقاولون بالدورى و المحدد لها السبت المقبل بعد تأجيل لقاء الأهلى بالدوري.

وما زال شيكابالا يخضع لبرنامج تأهيل خاص ولم يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه، منذ أن تعرض للإصابة العضلية خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأدت لغيابه عن مواجهة إف سى مصر فى الجولة الثالثة والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وأدى محمود عبد الرازق شيكابالا تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، على هامش التدريب الجماعى الذى أقيم اليوم، وفقًا للبرنامج الذى حدد له لتجهيزه للفترة المقبلة، فى ظل معاناته من إصابة عضلية.