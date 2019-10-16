شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انطلاق منافسات بطولة كأس مصر لكرة السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة، على إنطلاق منافسات بطولة كأس مصر لكرة السلة ، خلال شهر نوفمبر القادم على مستوى الرجال والسيدات .

وقال أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات، إن البطولة ستنطلق نوفمبر المقبل، على أن يتحدد مواعيد المباريات ، و أماكن إقامتها خلال الأيام المقبلة .

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وأجريت قرعة كأس السلة على مستوى الرجال و السيدات ، يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد باستاد القاهرة ، و أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى مع الزمالك فى منافسات دور الـ 16 من البطولة ، على أن تقام مباراة القمة بين الأحمر و الأبيض على صالة الأهلي بالجزيرة أحد يومي 6 ، 7 نوفمبر المقبل ، في حين سيواجه الجزيرة نظيره سموحة، ويلتقي سبورتنج بالمصرية للاتصالات، ويلعب الاتحاد السكندري مع الزقازيق.

وسيواجه طنطا نظيره مدينة نصر، ويلتقي السكة الحديد بمصر للتأمين، في حين سيواجه طلائع الجيش الفائز من مواجهة دور الـ 32 بين أصحاب الحياد والطيران.

وسيلتقي مركز شباب سوهاج مع الفائز من مواجهة هليوبوليس والشمس بدور الـ32، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد دور الـ16، خلال الساعات القادمة.