شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انطلاق منافسات بطولة كأس مصر لكرة السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات، إن البطولة ستنطلق نوفمبر المقبل، على أن يتحدد مواعيد المباريات ، و أماكن إقامتها خلال الأيام المقبلة .
وسيواجه طنطا نظيره مدينة نصر، ويلتقي السكة الحديد بمصر للتأمين، في حين سيواجه طلائع الجيش الفائز من مواجهة دور الـ 32 بين أصحاب الحياد والطيران.
وسيلتقي مركز شباب سوهاج مع الفائز من مواجهة هليوبوليس والشمس بدور الـ32، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد دور الـ16، خلال الساعات القادمة.
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