شكرا لقرائتكم فايلر يجتمع مع معاونيه بسبب تاجيل مباراة الاهلي والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تاجيل مباراة الاهلي والزمالك يعيد الحسابات داخل الأحمر قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، عقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد برنامج الفريق المقبل بعد تأجيل مباراة الزمالك التى كان مُقرراً لها السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدوري.



اتحاد الكرة أعلن تاجيل مباراة الاهلي والزمالك يشار إلى أن اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة الاهلي والزمالك التي كان مقرراً لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز. يشار إلى أن اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة الاهلي والزمالك التي كان مقرراً لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويناقش فايلر مع معاونيه الترتيبات للمرحلة المقبلة بعد تأجيل القمة والبرنامج اليومي للتدريبات بجانب عدة أمور أخرى تتعلق بالارتباطات المقبلة والتي سيكون أولها مباراة الجونة يوم 23 أكتوبر الجاري في الجولة الخامسة للدوري.



ترتيب الأحمر بالدوري قبل تاجيل مباراة الاهلي والزمالك

ويحتل الأهلي قمة الدوري برصيد 9 نقاط جمعهم من الفوز في ثلاث مباريات.