شكرا لقرائتكم البدري يعقد أول اجتماع رسمى مع جهاز منتخب مصر استعدادًا لكينيا وجزر القمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، عقد أول اجتماع للفريق عقب انتهاء ودية بوتسوانا التى أقيمت مساء الإثنين الماضي باستاد برج العرب بالإسكندرية و أسفرت عن فوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي. ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كلاً من حسام البدري مدير فني و معه محمد بركات مديرا للمنتخب، وأحمد أيوب و طارق مصطفى مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى و شادي الجيلاني منسق إعلامي و محمد أبو العلا طبيب منتخب و أنيس الشعلاني مدرب أحمال. ويشهد الاجتماع تحديد مكان المعسكر المقبل المقرر إنطلاقه فى الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر المقبل و يتخلله مباراتين أمام كينيا و جزر القمر فى الجولة الأولي و الثانية فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى ستقام بالكاميرون. وتم حسم سفر المنتخب الأول إلى جزر القمر بطائرة خاصة لضيق الوقت.

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