شكرا لقرائتكم ماهر همام: حسام البدري سيجنى تألق الأهلي فى عهد فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف همام، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو : " منتخب مصر يستمد قوته دائماً من تألق لاعبو الأهلى والزمالك لذا فإن الثنائى فايلر المدير الفنى للاهلى والصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك عليهما عامل كبير لإنجاح البدرى مع الفراعنة ".

وقال نجم الأهلى الأسبق : " فايلر يؤدى بطريقة رائعة مع المارد الاحمر سواء على صعيد النتائج أو الإداء بالإضافة لتطويره لأداء اللاعبين بشكل مستمر وهو الآمر الذى سيعود بفائدة كبيرة على أداء المنتخب فى تحدياته المقبلة وهى الطريقة التى يجب أن يتبعها ميتشو أيضاً مع نجوم الزمالك " .

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وقاد رينيه فايلر، الأهلى فى 6 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدورى الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت فى مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد ثم عزف لحن الإبداع أمام الإنتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدوري ثم واصل التفوق وهزم أسوان بخماسية مقابل هدف فى الجولة الثالثة للدوري.

وحقق فايلر الفوز بنسبة 100%، لعب 6 فاز فى 6 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 19 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، خرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.

وتعاقد الأهلى تعاقد مع فايلر بعد إقالة الأوروجويانى لاسارتى فى صفقة كانت مجهولة بالنسبة لجماهير الأهلى ولكن نجح المدرب السويسرى فى تقديم أوراق اعتماده بقوة خاصة مع النتائج والعروض المميزة التى يقدمها الفريق الأحمر تحت قيادته يومًا تلو الآخر.