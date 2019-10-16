شكرا لقرائتكم المقاولون يرفض توابع تاجيل مباراة الاهلي والزمالك ويؤكد : فضيحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المقاولون العرب يعلق على تاجيل مباراة الاهلي والزمالك



علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، على قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بخصوص تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وإجبار قلعة ذئاب الجبل علي مواجهة النادي الأبيض يوم السبت بدلا من اللعب أمام أسوان ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز عصر بعد غد الجمعة.

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المقاولون العرب يرفض توابع تاجيل مباراة الاهلي والزمالك



وقال المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب فى تصريحات صحفية بعد تأجيل مباراة الأهلي والزمالك، أن أقل وصف لما يحدث حالياً بخصوص مواعيد مباريات الدوري المصري، بأنه فوضى لم يراها فى حياته من قبل وتهريج وكلام غير مسئول وفضيحة كروية بكل المقاييس.

المقاولون العرب يرفض مواجهة الزمالك



وشدد محمد عادل على أن المقاولون العرب، لن يخوض مباراة الزمالك، بعد تعديل اللقاء دون الرجوع لإدارة ذئاب الجبل المساندة دائما لمنظومة الكرة المصرية، والتى ترفض مرارا وتكرارا افتعال أى أزمات لكن بعد الأحداث الأخيرة لن يلتزم النادي الصمت فى هذه المرة.