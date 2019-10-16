شكرا لقرائتكم طلب لاتحاد الكرة ببطلان مسابقة كأس مصر بسبب 11 نادي موقوفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عدد من الأندية بخطاب إلى اتحاد الكرة يطالبون فيه ببطلان مسابقة مباريات كأس مصر التى إنطلقت أمس بسبب مشاركة عدد من الأندية الموقوفة من قبل اللجنة الأوليمبية فى الدور التمهيدي الأول للمسابقة.

أكد أحمد مجاهد رئيس نادي ميجا سبورت أن هناك 7 أندية أرسلت خطابات لاتحاد الكرة يطلبون فيه بطلان مسابقة كأس مصر لإشراك 11 نادي صادر لهم قرار من اللجنة الأوليمبية بإيقافهم لعدم توفيق أوضاعهم.

تابع مجاهد أن هناك 6 أندية أخري ستتقدم بطلب لبطلان مسابقة كأس مصر بسبب إشراك عدد من الأندية الجديدة التى لم يتم إعتمادها فى الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.



