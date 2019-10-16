شكرا لقرائتكم تاجيل مباراة الاهلي والزمالك يشعل الدوري المصري .. اعتراض أبيض وصمت أحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة الأهلي والزمالك فى القمة 119 التى كان مقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

قرار اتحاد الكرة، أشعل الأجواء داخل الدوري المصري الممتاز، حيث أصدرت الجبلاية، بيان رسمي يفيد بتقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري المصري لتقام يوم السبت المقبل، بدلا من لقاء القمة.

بيان الجبلاية بعد تاجيل مباراة الاهلي والزمالك



وجاء نص بيان اتحاد الكرة بخصوص التعديلات الجديدة فى الدوري المصري على النحو التالي: "تقديرا للتعليمات الأمنية وحفاظا على مواعيد مسابقة الدوري الممتاز أمام ضيق الوقت المتاح أمام الجميع وتفاديا لأية تأجيلات أخرى قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدم إقامة مباراة المقاولون مع أسوان في موعدها المحدد له يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز على أن يحدد موعدها الجديد خلال 48 ساعة وتقديم مباراة الزمالك مع المقاولون ضمن الجولة الخامسة للمسابقة لتقام في الثامنة مساء السبت المقبل 19 أكتوبر الحالي بستاد السلام".

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مرتضى منصور يعلق على تاجيل مباراة الاهلي والزمالك



من جانبه، علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة، مؤكدا أنه لم يتلقى أى مخاطبات من الجبلاية بخصوص تعديل موعد مباراة الأهلي أو المقاولون ضد الزمالك، مشددا على اعتراضه على هذا القرار.

صمت أحمر بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك



فيما سيطرت حالة صمت على مسئولي النادي الأهلي بعد قرار تأجيل مباراة الزمالك، حيث لم يصدر أى تعليق رسمي من جانب مسئولي القلعة الحمراء، حتى الآن على عكس المجلس الأبيض بعدما أكد مرتضي منصور اعتراضه على القرار.

سر تعديل موعد مباراة المقاولون بعد تأجيل مباراة الأهلى والزمالك



جاء تعديل اتحاد الكرة، موعد مباراة الزمالك والمقاولون فى الدوري، لتقليل عدد المباريات المؤجلة للفريق الأبيض، حيث كان لقاء ذئاب الجبل مقررا تأجيله من الأساس ضمن الأسبوع الخامس للدوري المصري، بسبب تحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر موعدا لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون في إياب دور الـ32 من دوري الأبطال، وبعد تأجيل مباراة القمة قرر مسئولو الجبلاية استغلال موعدها لإقامة لقاء الزمالك والمقاولون العرب.