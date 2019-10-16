شيكابالا ينتظر مولوده الأول خلال أيام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر محمود عبد الرازق " شيكابالا " نجم الزمالك ومنتخب مصر مولوده الأول خلال أيام.

ويخضع محمود شيكابالا حاليا لفترة تأهيل بسبب الإصابة العضلية التى عرض لها مؤخرا، و تتضاءل فرص مشاركة شيكابالا فى مواجهة المقاولون بالدورى و المحدد لها السبت المقبل بعد تأجيل لقاء الأهلى بالدوري.

ما زال شيكابالا يخضع لبرنامج تأهيل خاص ولم يشارك فى التدريبات الجماعية لفريقه، منذ أن تعرض للإصابة العضلية خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وأدت لغيابه عن مواجهة إف سى مصر فى الجولة الثالثة والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا تدريبات تأهيلية بجمانيزيوم النادي، على هامش التدريب الجماعى الذى أقيم اليوم، وفقًا للبرنامج الذى حدد له لتجهيزه للفترة المقبلة، فى ظل معاناته من إصابة عضلية.