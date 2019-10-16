شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا و24 لاعبة يمثلون مصر فى بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامى ضم 47 لاعبا ولاعبة، إلى قوام المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات بطولة مصر الدولية، خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر الجارى، وضمت قائمة المنتخب 47 اسما بواقع 23 لاعبا و24 لاعبة، على أن تقام المنافسات على صالة 4 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية لبطولة الريشة الطائرة 10 آلاف دولار، وهو ما يمنح البطولة أهمية خاصة لدى اللاعبين المشاركين ويبلغ عددهم 126 لاعبا ولاعبة وأكدت 31 دولة على المشاركة فى البطولة بواقع 126 لاعبا ولاعبة.

وتشارك مصر بـ47 لاعبًا ولاعبة فيما يمثل باقى اللاعبين الـ30 دولة الأخرى، ومن المقرر أن يشارك فى البطولة كل من "البرتغال - أذربيجان - النمسا - الهند - مالطا - اسكتلندا - أيرلندا - بيرو - مينمار - جنوب أفريقيا - نيجيريا - المغرب - موريشيوس - مالديف - بولندا - التشيك - أندونيسيا - السعودية - الجزائر - تايلاند - إيطاليا - سريلانكا - ويلز - الكونغو الديمقراطية - أستراليا - المكسيك - منغوليا - بلجيكا - الأردن - إنجلترا، إضافة إلى مصر البلد المنظم".