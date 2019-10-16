شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يرفض اللعب أمام الزمالك ويصعد الأمر للجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة قرار لجنة المسابقات باللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة بعد تأجيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك وإجبار المقاولون على مواجهة الزمالك يوم السبت بدلا من اللعب أمام أسوان فى لقاء الجولة الرابعة عصر بعد غد الجمعة.

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وقال المشرف على الكرة بالمقاولون العرب "إن ما يحدث حالياً أقل ما يوصف أنه فوضى لم أرها فى تاريخى الكروى وتهريج وكلام غير مسئول وفضيحة كروية، ولن نخوض اللقاء الذى تم تغيره وتعديله دون الرجوع لإدارة المقاولون العرب، التى دائما تسعى لمساندة المنظومة، وتعمل بكل جد لمساندة الدولة المصرية، ولم يحدث فى يوم من الأيام أن افتعل رجال المقاولون العرب أزمة لذلك لن نلتزم الصمت هذه المرة،.

وأضاف محمد عادل أنه سيتم رفع الأمر لإدارة اللجنة الأولمبية المصرية وسنطالب بإلغاء الدورى هذا الموسم لعدم تكافؤ الفرص.