شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كأس مصر لكرة السلة نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة انطلاق منافسات بطولة كأس مصر لكرة السلة، خلال شهر نوفمبر المقبل على مستوى الرجال والسيدات.

من جانبه قال أحمد كامل رئيس لجنة المسابقات إن البطولة ستنطلق نوفمبر المقبل، على أن تتحدد مواعيد المباريات، وأماكن إقامتها خلال الأيام المقبلة.

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وأجريت قرعة كأس السلة على مستوى الرجال والسيدات، يوم 12 أكتوبر الجارى بمقر الاتحاد باستاد القاهرة، وأسفرت القرعة عن مواجهة الأهلى مع الزمالك فى منافسات دور الـ16 من البطولة، على أن تقام مباراة القمة بين الأحمر والأبيض على صالة الأهلى بالجزيرة أحد يومى 6 و7 نوفمبر المقبل، فى حين سيواجه الجزيرة نظيره سموحة، ويلتقى سبورتنج بالمصرية للاتصالات، ويلعب الاتحاد السكندرى مع الزقازيق.

وسيواجه طنطا نظيره مدينة نصر، ويلتقى السكة الحديد بمصر للتأمين، فى حين سيواجه طلائع الجيش الفائز من مواجهة دور الـ32 بين أصحاب الحياد والطيران.

وسيلتقي مركز شباب سوهاج مع الفائز من مواجهة هليوبوليس والشمس بدور الـ32، ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد دور الـ16، خلال الساعات القادمة.