شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحذر اتحاد الكرة ويرفض تأجيلات الدورى ويطالب بالعدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة استياءه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى، ما جعل بعض الأندية مثل المقاولون وأسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدلة هذا الأسبوع، ما يسبب فوضى فى نظام بطولة الدورى هذا الموسم.

وتعجب الجهاز الفنى للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذى رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدورى ورفضه التام لتعديل أى مباراة هذا الموسم مهما كانت الأسباب.

وطالب مسئولو المقاصة اتحاد الكرة بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ ألفرص بين الجميع.

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وقال وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة: تعرضنا لظلم كبير فى مباراة الجونة الأخيرة بالأسبوع الثالث بالدورى، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر، وسافرنا فى نفس اليوم إلى الغردقة لمسافة أكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم 6 أكتوبر، ما كان له آثر سلبى على لاعبينا بسبب الإجهاد وتغيير 5 لاعبين فى التشكيل، ما أثر على نتيجة المباراة وخسرنا 3 نقاط.

وأضاف هويدى : طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط، لكنه رفض بحجة ثبات جدول الدورى وعدم تأجيل أى مباراة مهما كانت الظروف ، رغم ان الجونة لعب قبلنا بخمسة ايام وحصل على راحة كافية.

أوضح هويدى : فوجئنا بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك لأجل غير مسمى، وفوجئنا بأندية أخرى مثل المقاولون وأسوان والزمالك وسموحة ترفض تعديل مبارياتها، وتطلب التأجيل أيضا.

واختتم هويدى تصريحاته : المقاصة تطالب اتحاد الكرة باحترام جدول الدورى، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين كل الأندية وعدم الكيل بمكيالين، خاصة أن المقاصة من الأندية التى تتعامل باحترافية واحترام وترفض أن تتمسك بحقوقها بالصوت العالى.