شكرا لقرائتكم خبر عن احجز تذكرتك فى بطولة العالم للاسكواش بالأهرامات عبر "تذكرتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق بطولة العالم للاسكواش للسيدات، والتىتسضيفها أهرامات الجيزة، خلال الفترة 24 أكتوبر الجارى حتى الأول من نوفمبر، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وتقام على هامش بطولة العالم بطولة أخرى للرجال تصنف بالفئة البلاتينية وتقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة 185 ألف دولار.

ويتم حجز تذاكر البطولتين عبر تطبيق تذكرتى، الذى حقق نجاحا واسعا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للكبار التى نظمتها مصر خلال العام الجارى.

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وتضم البطولتان أفضل لاعبى الاسكواش العالميين من السيدات والرجال، مثل على فرج المصنف الأول عالميا للرجال ورنيم الوليلى المصنفة الأولى للسيدات لاعبا وادى دجلة، بالإضافة إلى نور الشربينى بطلة العالم والمصنفة الثانية ومحمد الشوربجى المصنف الثانى لرجال الاسكواش.

وتشهد البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، والتى غابت عن أول ثلاث بطولات فى الموسم الجارى وكان آخرها بطولة أمريكا المفتوحة بسبب الإصابة فى الركبة قبل أن يطمئنها الطبيب على إمكانية المشاركة فى بطولة العالم التى تحمل لقبها.

وتسعى نور الشربينى لاستعادة مكانتها فى صدارة تصنيف السيدات والذى انتزعته منها رنيم الوليلى فى ديسمبر الماضى، بعد هيمنة دامت لـ14 شهرًا.