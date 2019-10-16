شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع معاونيه لتحديد برنامج الأهلى بعد تأجيل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد برنامج الفريق المقبل، بعد تأجيل مباراة الزمالك التى كان مُقرراً لها السبت المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى.

كان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل مباراة الأهلى والزمالك التى كان مقرراً لها السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز.

ويبحث فايلر مع معاونيه الترتيبات للمرحلة المقبلة بعد تأجيل القمة والبرنامج اليومى للتدريبات، بجانب عدة أمور أخرى تتعلق بالارتباطات المقبلة، والتى سيكون أولها مباراة الجونة يوم 23 أكتوبر الجارى فى الجولة الخامسة للدورى.

ويحتل الأهلى قمة الدورى برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز فى ثلاث مباريات.