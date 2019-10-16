شاهد فى دقيقة.. تقييم أداء الحكام بالأرقام بعد 3 أسابيع من الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل الخليج 365 ، على الأرقام الخاصة بتحليل أداء الحكام بعد مرور 3 أسابيع من عمر الدورى العام، والتى عرضها جمال الغندور رئيس اللجنة فى جلسته مع الحكام لتقييم الأداء. الأسبوع الأول الأسبوع الأول تقديرات الوقت الضائع: 100% حالات التسلل: 96% احتساب البطاقات الصفراء والحمراء: 16% احتساب المخالفات: 98% قرارات منطقة الجزاء: 100% Advertisements الأسبوع الثانى: الأسبوع الثانى: تقديرات الوقت الضايع: 94% حالات التسلل : 2% احتساب المخالفات: 99% قرارات منطقة الجزاء : 13% صحة الأهداف المحتسبة: 100% الأسبوع الثالث: الأسبوع الثالث: تقديرات الوقت الضائع: 90% حالات التسلل: 4% احتساب المخالفات: 99%

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