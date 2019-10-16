سوبر كورة.. طلب لاتحاد الكرة ببطلان مسابقة كأس مصر.. اعرف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وشهدت مباراة فى الدور التمهيدى لكأس مصر واقعة طريفة بعد إلغاء مباراة ميجا سبورت أمام نبروه لإصابة 5 لاعبين من فريق ميجا سبورت بشد عضلى فى اللقاء وعدم وجود إلا 11 لاعبا فقط. واحتسب حكم اللقاء فوز نبروه باللقاء بعد إصابة لاعبى ميجا سبورت، وتم إلغاء اللقاء بعد خوض نادى ميجا اللقاء بـ11 لاعبا فقط من بداية اللقاء حتى نهايته.

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