شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام لـ"تايم سبورت": البدرى سيجنى ثمار إبداع فايلر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ماهر همام نجم الأهلى السابق ورئيس قطاع الناشئين بالإنتاج الحربى إن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر سيجنى مكاسب تألق الأهلى فى عهد السويسرى رينيه فايلر.

وقال ماهر همام، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت" مع الإعلامية ميرهان عمرو، "منتخب مصر يستمد قوته دائماً من تألق لاعبى الأهلى والزمالك، لذا فإن الثنائى فايلر المدير الفنى للاهلى والصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك عليهما عامل كبير لإنجاح البدرى مع الفراعنة".

ويضيف نجم الأهلى الأسبق "فايلر يؤدى بطريقة رائعة مع المارد الأحمر سواء على صعيد النتائج أو الأداء بالإضافة لتطويره لأداء اللاعبين بشكل مستمر وهو الأمر الذى سيعود بفائدة كبيرة على أداء المنتخب فى تحدياته المقبلة وهى الطريقة التى يجب أن يتبعها ميتشو أيضاً مع نجوم الزمالك".

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قاد رينيه فايلر الأهلى فى 6 مباريات بـ3 مسابقات مختلفة حتى الآن، ونجح فى تحقيق الفوز بجميعها، حيث بدأ المهمة بمواجهة خارج الديار أمام فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، بذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وفاز بهدفين دون رد، ثم واجه الزمالك الغريم التقليدى فى مباراة السوبر المحلى المؤجل من الموسم الماضى وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبعد ذلك افتتح مسابقة الدورى الممتاز بالفوز على سموحة بهدف نظيف، ثم كرر فوزه على كانو سبورت فى مباراة الإياب بأربعة أهداف دو رد ثم عزف لحن الإبداع أمام الإنتاج الحربى وتفوق عليه بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للدوري ثم واصل التفوق وهزم أسوان بخماسية مقابل هدف فى الجولة الثالثة للدورى.

حقق فايلر الفوز بنسبة 100%، لعب 6 فاز فى 6 ولم يتعادل أو يخسر، سجل 19 هدفا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف، خرج بشباك نظيفة فى 4 مواجهات.

وتعاقد الأهلى مع فايلر بعد إقالة الأوروجوانى لاسارتى فى صفقة كانت مجهولة بالنسبة لجماهير الأهلى، لكن نجح المدرب السويسرى فى تقديم أوراق اعتماده بقوة خاصة مع النتائج والعروض المميزة التى يقدمها الفريق الأحمر تحت قيادته يومًا تلو الآخر.