المقاصة: نطلب التأجيل أسوة بالقمة.. ونُحذر من فوضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حذر نادي مصر للمقاصة الاتحاد المصري لكرة القدم من فوضى في الدوري الممتاز وذلك بعد تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر لها يوم السبت المقبل لحساب الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز.

وقال أحمد حسام"ميدو" المدير الفني لفريق المقاصة من خلال بيان رسمي نشره المركز الإعلامي للنادي الفيومي إنه مستاء من قرار اتحاد الكرة بتأجيل المباراة.

وأبدى ميدو تعجبه من خلال البيان من موقف اتحاد الكرة والذي رفض ترحيل مباراته الأخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بداعي ثبات جدول الدوري.

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وطلب ميدو اتحاد الكرة بضرورة تطبيق العدل بين الأندية وعدم الكيل بمكيالين.

ومن جانبه قال وليد هويدي مدير الكرة بالنادي: "تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الاخيرة بالأسبوع الثالث بالدوري ، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر ، وسافرنا في نفس اليوم الي الغردقة لمسافة اكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم 6 أكتوبر ، مما كان له اثر سلبي علي لاعبينا بسبب الاجهاد وتغيير 5 لاعبين في التشكيل ، مما اثر علي نتيجة المباراة وخسرنا 3 نقاط."

وأضاف هويدي: " طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدوري وعدم تأجيل اي مباراة مهما كانت الظروف، رغم ان الجونة لعب قبلنا بخمسة ايام وحصل علي راحة كافية."

وقال هويدي: "أندية المقاولون وسموحة وأسوان والزمالك ترفض التعديلات ونحن مثلها، ونطلب التأجيل أيضا."

واختتم وليد هويدي تصريحاته مطالبًا اتحاد الكرة باحترام جدول بطولة الدوري.