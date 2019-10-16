رابطة الليجا تقدم مقترحًا لتغيير ملعب الكلاسيكو بسبب "تظاهرات كتالونيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قدمت رابطة الليجا الإسبانية مقترحًا لتغيير ملعب مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد والمقرر إقامته في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب كامب نو، على أن يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو المباراة الثانية في الأول من مارس المقبل.

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ونظرًا للأوضاع غير المستقرة في كتالونيا، أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن الاتحاد الإسباني قدم مقترحًا بتغيير ملعب المباراة، على أن تلعب مباراة السادس والعشرين من أكتوبر الجاري في برنابيو.

وقالت الصحيفة إن الاقتراح محل الدراسة وستقرر اللجنة في الأيام القليلة المقبلة ما إذا كان سيتم تنفيذ المقترح أم لا.

وكانت بعض التظاهرات قد نشبت فى إقليم كتالونيا بعدما أصدرت إحدى المحاكم الإسبانية حكمًا بالقبض على مجموعة من المسئولين والقادة فى الإقليم بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا.