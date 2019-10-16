"ما يحدث تخبط".. مدرب أسوان يهاجم اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان، أن تأجيل مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، بمثابة تخبط كبير من لجنة المسابقات.

وأشار عبد العاطي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه لن يتمكن من منح لاعبيه فترة أجازة للعودة إلى القاهرة وزيارة ذويهم، وهو ما يؤثر بالسلب عليهم.

وقال المدير الفني لأسوان: "الأمر صعب جدًا، اللاعبين ناموا بالأمس بعد تجهيز أنفسهم استعدادًا للسفر لمواجهة المقاولون، وعندما استقظنا فوجئنا بتأجيل اللقاء، وبالتالي خسرنا تذاكر الطيران".

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وأكمل: "لا أعرف ماذا أفعل، هل أمنح اللاعبين راحة أم لا؟، نجهز لهذه المواجهة منذ 14 يوم وشاهدنا مباريات عدة للمقاولون ووضعت خطة المباراة، هذا أمر غير صحيح تدريبيًا".

وأضاف: "ما يحدث هو منتهى التخبط، -محدش فاهم حاجة خالص-، لدي مشكلة كبيرة وهي أن اللاعبين يتواجدون في أسوان وبعيدون أن ذويهم لفترات طويلة".

واختتم: "لو كنا علمنا بتأجيل لقاء المقاولون منذ فترة لمنحت اللاعبين أجازة وهو ما يؤثر بالإيجاب عليهم، لكن الآن سأخوض لقاء إنبي وبعده بأيام لدينا لقاء آخر، وبالتالي لا أجازات للاعبين".

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري قررت تأجيل لقاء المقاولون وأسوان والتي كان مقررًا لها يوم الجمعة المقبل، ليلتقي الأول مع الزمالك يوم السبت القادم، في ظل تأجيل القمة المصرية لأجل غير مسمى.