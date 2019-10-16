ديلي ميل تسلط الضوء على أزمة صلاح - ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لتسلط الضوء من جديد على الأزمة بين ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني والتي ظهرت في مباراة بيرنلي بأغسطس الماضي.

الصحيفة قالت إن ماني وصلاح لا يساعدان بعض خلال الموسم الحالي وفقًا للأرقام التي ذكرتها الصحيفة البريطانية بعد مرور ثمان جولات من بداية الموسم.

الصحيفة توضح إن رغم الانتصارات التي يحققها ليفربول منذ بداية الموسم الحالي إلا أن الأزمة التي افتعلها ماني مع صلاح تثبت عدم مساعدة الثنائي لبعضهما.

ووصفت الصحيفة الإحصائيات بين ماني وصلاح بـ"المقلقة"، حيث تشير الصحيفة إلى أن النجم المصري لم يخلق أي فرصة للسنغالي في المقابل خلق الأخير أربع تمريرات حاسمة لمو إلا أنه فشل في تحويلها لأهداف.

الصحيفة سلطت الضوء على أرقام الثنائي في الموسم الماضي لتوضح أن ماني مرر الكرة لصلاح 20 مرة استطاع مو أن يسجل هدفًا من تمريرة واحدة فقط.

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في المقابل مرر صلاح لماني 17 تمريرة نجح ماني في التسجيل ثلاث مرات.

موسم (2017 - 2018) هو الأفضل بعض الشيء حيث قدّم ماني ست تمريرات حاسمة لصلاح من أصل 20، في المقابل صنع "مو" تمريرة واحدة من 8.

ويتصدر ساديو ماني ترتيب هدافي ليفربول في بريميرليج خلال هذا الموسم برصيد خمسة أهداف يأتي من خلفه صلاح بأربعة أهداف.

واستطاع الثنائي في الموسم الماضي أن يحصلا على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بالتساوي مع بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال حيث سجل الثلاثي 22 هدفًا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث ينتظر أن يخوض "الريدز" مباراة نارية مساء الأحد المقبل بمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الجولة التاسعة.