محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
قال محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ناديه سيرفض قرار اتحاد الكرة بشأن مواجهة الزمالك بدلاً من أسوان.
وأضاف المشرف على فريق الكرة في تصريحات عبر "الخليج 365" :"ما يحدث حاليًا من اللجنة الخماسية تهريج وخراب للدوري".
وتابع :"في بداية الموسم الحالي تحدث حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بعدم تأجيل أي مباراة في الدوري مهما كانت الظروف".
وهدد المشرف على فريق المقاولون اتحاد الكرة :"سنصعد الأمر إذا واجهنا الزمالك، نطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة والظلم بين الأندية".
وأنهى :"كيف تواجهون اللوم على اتحاد الكرة السابق وعامر حسين رئيس لجنه المسابقات السابق وأنتم تفعلون الآن ما كان يحدث منهم؟".
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر قرارًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بتأجيل مواجهة الأهلي والزمالك لأسباب أمنية.
مباراة القمة كان من المقرر أن تقام مساء السبت المقبل ليتم تأجيلها لأجل غير مسمى ليقرر اتحاد الكرة تبديل المواجهة بلقاء الزمالك بالمقاولون العرب.
كانت هذه تفاصيل خبر "تهديد وتصعيد وإلغاء".. رسائل نارية من المقاولون بعد قرار اتحاد الكرة بشأن القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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