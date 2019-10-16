رفض تأجيلات الدوري.. المقاصة يحذر اتحاد الكرة

اعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة احمد حسام ميدو استيائه من قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك لأجل غير مسمي ، مما جعل بعض الاندية مثل المقاولون واسوان وسموحة والزمالك ترفض تعديلات الجدول وترفض الالتزام بمواعيد مبارياتها المعدله هذا الاسبوع مما يسبب فوضي في نظام بطولة الدوري هذا الموسم.

وتعجب الجهاز الفني للمقاصة من موقف اتحاد الكرة الذي رفض ترحيل مباراته الاخيرة مع الجونة لمدة 24 ساعة بحجة ثبات جدول الدوري ورفضه التام لتعديل اي مباراة هذا الموسم مهما كانت الاسباب. وطالب مسئولو المقاصة اتحاد الكرة بتطبيق

العدالة والمساواة بين جميع الاندية وعدم الكيل بمكيالين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة :

تعرضنا لظلم كبير في مباراة الجونة الاخيرة بالاسبوع الثالث بالدوري ، حيث لعبنا مع الزمالك يوم 3 أكتوبر ، وسافرنا في نفس اليوم الي الغردقة لمسافة اكثر من 500 كيلو متر للعب مع الجونة يوم 6 أكتوبر ، مما كان له اثر سلبي علي لاعبينا بسبب الاجهاد وتغيير 5 لاعبين في التشكيل ، مما اثر علي

نتيجة المباراة وخسرنا 3 نقاط. واضاف هويدي قائلا :

طلبنا من اتحاد الكرة وقتها تأجيل مباراة الجونة 24 ساعة فقط ولكنه رفض بحجة ثبات جدول الدوري وعدم تأجيل اي مباراة مهما كانت الظروف ، رغم ان الجونة لعب قبلنا بخمسة ايام وحصل علي راحة كافية. واوضح هويدي قائلا : فوجئنا اليوم بقرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الاهلي والزمالك لأجل غير مسمي ، وفوجئنا بأندية اخري مثل المقاولون واسوان والزمالك وسموحة ترفض تعديل مبارياتها ، وتطلب التأجيل ايضا.

واختتم هويدي تصريحاته قائلا: المقاصة تطالب اتحاد الكرة باحترام جدول الدوري ، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين كل الاندية وعدم الكيل بمكيالين ، خاصة ان المقاصة من الاندية التي تتعامل باحترافية واحترام وترفض ان تتمسك بحقوقها بالصوت العالي.